Экс-посол США в Польше назвал способ «уничтожения» «Северного потока — 2»

Варшава, 23 апреля. Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza посоветовал «ударить» по газопроводу «Северный поток — 2» санкциями.

Он также назвал проект «плохим». По его мнению, проект якобы может разобщить европейские государства. В ответ на это журналист газеты поинтересовался, каким образом можно заблокировать уже почти построенный «Северный поток — 2».

«Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить «Северный поток — 2», — заявил Фрид.

Однако в этом случае есть риск испортить отношения с Германией. И все же других способов, кроме санкционного давления, на данный момент нет, отметил бывший посол.

Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила о поддержке строительства проекта Nord Stream 2. По ее словам, Берлин намерен продолжать выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.