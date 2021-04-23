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МИД пообещал минимизировать ущерб россиянам в Чехии от высылки дипломатов

Политика
МИД пообещал минимизировать ущерб россиянам в Чехии от высылки дипломатов
pixabay.com  /  IGORN

Москва, 23 апреля. Российская сторона постарается минимизировать риски для находящихся в Чехии соотечественников на фоне ухудшения отношений двух стран и взаимной высылки дипломатов.

Произошедшее ухудшение отношений между двумя странами не отвечает интересам ни российской, ни чешской стороны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Кроме того, Вершинин сообщил, что РФ не может воспринимать каких-либо дискриминационных действий. По словам дипломата, МИД ведет диалог с любым государством в мире только на основе взаимного уважения и на достойных условиях.

Ранее МИД России прокомментировал высылку трех дипломатов из Словакии. По словам дипведомства, ответ Москвы на недружественные действия Братиславы не заставит себя ждать, пишет «Царьград».

россия мид чехия
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