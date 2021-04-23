«Михаил Сомов» доставит важный груз на труднодоступные станции в Арктике

Москва, 23 апреля. Научное судно «Михаил Сомов» выполнит в 2021 году два рейса, чтобы доставить на труднодоступные российские станции в Арктике важный груз, сообщили в Росгидромете.

Необходимые для жизнедеятельности арктических станций грузы Северное УГМС Росгидромета развозит ежегодно. Доставкой припасов, оборудования и смены личного состава занимается научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов».

В первый рейс судно отправится в начале июля. Груз с его помощью будет доставлен, в том числе, на труднодоступную станцию МГ-2 Святой Нос Мурманского УГМС. Второй рейс запланирован на осень.

У «Михаила Сомова» есть неофициальное прозвище, полученное им по праву — «Пароход, что всю Арктику кормит». Каждый рейс судна связан с преодолением сложностей, обусловленных ограниченным временем навигации, непростыми ледовыми и погодными условиями, а также особенностями пунктов, где происходит разгрузка.

Российские ученые теперь могут наблюдать за Арктикой из космоса. Запущенные на орбиту спутники будут собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии региона.