Honda показала новый гибридный кроссовер HR-V 2021 для европейского рынка

Токио, 23 апреля. Японский автопроизводитель Honda представил гибридную генерацию кроссовера HR-V 2021 модельного года. Представители компании сообщили, что новинка будет доступна только в Европе.

Автомобиль приводится в движение гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового атмосферного бензинового мотора, которому помогают два маленьких электродвигателя с суммарной отдачей в 131 л.с. и 253 Нм крутящего момента. Известно, что новинку оснастят четырьмя режимами езды: Sport, Normal, Econ и B. Последний отличается усиленной работой системы регенерации энергии при торможении, что благоприятно сказывается на запасе хода.

Ранее американский автопроизводитель Cadillac представил новый электрокроссовер Lyriq. Сообщается, что машину можно будет приобрести за 4,6 млн рублей.