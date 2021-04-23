Версия iOS 15 получит обновленные настройки уведомлений

Лос-Анджелес, 23 апреля. Новая операционная система iOS 15 выйдет летом 2021 года. Пользователей Apple ждет обновленный интерфейс и дополнительные функции.

Планируется изменить экран уведомлений и настройки работы устройства. Обладатели iPhone и iPad смогут выбирать режимы, например «сон» и «за рулем». Кроме того, ожидается, что приложение iMessage получит дополнительные опции. В частности, мессенджер может стать полноценной социальной сетью.

В планшетах от Apple изменят домашний экран. Виджеты можно будет размещать в любом месте. Анонс iOS 15 состоится на Всемирной конференции разработчиков WWDC, которая состоится летом этого года.

Недавно компания Apple презентовала новую телевизионную приставку Apple TV 4K. Стоимость устройства будет начинаться от 16 990 рублей.