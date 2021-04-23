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Угрозы Байдена в адрес России могут обернуться «жестким ответом» для США

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 00:01
Политика
Угрозы Байдена в адрес России могут обернуться «жестким ответом» для США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 апреля. Президенту США Джо Байдену стоит отказаться от враждебной политики в адрес России. Так считают читатели бразильского издания Folha de S. Paulo.

Иностранный таблоид выпустил материал на тему позиции российских властей относительно военного кризиса на территории Украины. Журналисты пришли к выводу, что безосновательные санкции и обвинения в адрес Москвы могут обернуться для Запада «быстрым и жестким» ответом.

В качестве примера автор статьи напомнил о словах президента России Владимира Путина, сказанных за десять минут до завершения ежегодного послания Федеральному собранию. Путин предупредил другие страны о последствиях перехода красной черты в политических выпадах против России. Это заявление, по мнению Folha de S. Paulo, в первую очередь было адресовано Вашингтону.

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту», — заявил Путин.

Статья вызвала бурные обсуждения бразильских читателей. Они отметили, что США сами вынуждают Россию отвечать на провокации. Слова Путина комментаторы назвали предостережением для Байдена.

«Байден ведет себя провокационно, а Путин чувствует себя обязанным ответить на провокацию. Каким бы невероятным это ни казалось, Трамп придерживался более мирной международной политики», — отметил пользователь Marco Aurelio Mello.

Угрозы Байдена в адрес России могут обернуться «жестким ответом» для США
Global Look Press  / Andrew Harrer - Pool Via Cnp

Жители Бразилии заявили, что Байден ведет себя безответственно, подводя мир к очередному конфликту. Главе Белого дома посоветовали заниматься проблемами своей страны, а не вмешиваться в дела других государств.

«Байдену надо заняться внутренними проблемами, а их не мало, например, эскалация насилия и социальная трагедия вокруг иммигрантов в стране. У него достаточно дел «дома», которые нужно решить прежде, чем вмешиваться во внутренние дела России и Украины», — заявил Aleksandra Zakartchouk.

Жители Испании ранее поддержали Россию и президента Владимира Путина после его послания Федеральному собранию. Они отметили, что российский лидер стоит на уровень выше западных коллег.

путин сми байден
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