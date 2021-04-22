Более 800 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом за сутки

Женева, 22 апреля. В общей сложности с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 143 млн человек. За минувшие сутки число увеличилось свыше чем на 874 тыс.

Свидетельствуют об этом данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали почти 14 тыс. пациентов. Общее количество летальных случаев превысило три млн. Подавляющее большинство новых эпизодов инфицирования — более 37% — пришлись на Юго-Восточную Азию.

В эпидемиологической ситуации в России стала прослеживаться положительная динамика. С каждым днем показатель суточного прироста сокращается. Для дальнейшей стабилизации жителям страны следует строго придерживаться масочного режима и избегать людных мест, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.