Шмыгающего носом Зеленского высмеяли в эфире «Места встречи»

Москва, 22 апреля. Поведение президента Украины Владимира Зеленского во время публичного обращения к российскому лидеру Владимиру Путину обсудили в студии программы «Место встречи».

Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса для двусторонних переговоров. Заявления президента Украины уже назвали «высокопарным самолюбованием» и «актерским кривлянием».

Скандальное выступление не обошли стороной и участники программы «Место встречи». Они отметили, что Зеленский во время видеообращения постоянно шмыгал носом, что напомнило героя Голобородько из предвыборного сериала нынешнего президента «Слуга народа». Эксперты назвали такое поведение «троллингом» и продолжением кинореальности в украинской действительности.

«Они (Зеленский и его администрация. — Прим. ФАН) должны понимать, как Москва будет отвечать. Никак она не будет отвечать. Следующий шаг-то какой?» — вопросил телеведущий Андрей Норкин.

Соведущий Норкина Иван Трушкин предположил, что после полного игнорирования со стороны Москвы обиженный Зеленский обратится к своим коллегам — президенту Франции Эммануэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с предложением ввести новые антироссийские санкции. Однако европейские государства уже не воспринимают украинского лидера всерьез.

«А ты, мальчик, на что рассчитывал?» — пошутил Норкин про Зеленского.

Недавно политолог Александр Дудчак рассказал, что Зеленский начал раздражать не только Евросоюз, но и собственный народ выдвижением несерьезных инициатив. Кроме того, специалист указал на «жестокий эксперимент», который Зеленский решил провести над украинцами, пишет «Царьград».