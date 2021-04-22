Политолог Неменский: Зеленский превратит приглашение Путина в Москву в шоу

Москва, 22 апреля. Ответ президента России Владимира Путина на приглашение посетить Донбасс соответствует последовательной политике Москвы, которую она ведет на протяжении последних семи лет.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Владимира Путина посетить линию соприкосновения в Донбассе. Российский лидер заметил, что Москва не имеет никакого отношения к урегулированию внутриукраинского конфликта, но готова «принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время», чтобы обсудить вопросы развития отношений двух государств, передает «ПолитРоссия».

«Но к приглашению приехать в Москву, я думаю, он отнесется с радостью. Сомневаюсь, что удастся согласовать поездку для переговоров. Более того, переговариваться с ним по большому счету не о чем — он ни за что в Киеве не отвечает, мало что контролирует. Его целью является использование даже самой возможности подобного визита в качестве шоу, как информационный повод», — заметил политолог Олег Неменский.

Попытки Зеленского организовать встречи в «нормандском формате» также связаны с неким пиаром. Россия же стабильно демонстрирует открытость к двусторонним отношениям и возобновлению диалога.

Украинские политологи ранее заявили, что Путин не станет общаться с Зеленским, так как говорить с ним не о чем. Кремль считает украинского лидера несамостоятельным, который все решения принимает с позволения Вашингтона или Лондона.