Правительство РФ одобрило закон о «золотых» визах для иностранных инвесторов

Москва, 22 апреля. Российское правительство одобрило законопроект Минэкономразвития, упрощающий получение вида на жительство для иностранцев, которые готовы инвестировать в экономику страны.

Предполагается, что законопроект будет одобрен Госдумой в осеннюю сессию. Правительством будут подготовлены все нормативные акты для того, чтобы в 2022 году механизм упрощения условий получения виз и видов на место жительства для иностранцев, которые готовы инвестировать в российскую экономику, заработал. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Проект ведомства по упрощенному получению ВНЖ предусматривает вложение со стороны иностранца в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владение российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей. Также в проекте предусмотрены упрощенные условия, если гражданин другого государства вложит в российскую экономику 50 млн рублей в течение трех лет.

Ранее Вячеслав Володин рассказал о принятии новых законов после послания президента. По его словам, обсуждение этих вопросов с Правительством РФ пройдет во вторник.