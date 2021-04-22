Захарова оценила ответные действия РФ против Чехии

Москва, 22 апреля. Чешские власти «сами не понимали, во что себя втягивают». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ответные шаги Москвы на высылку дипломатов из Праги.

МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве в ответ на действия чешского правительства. Захарова отметила, что Чехия получила то, о чем «даже не мечтали в страшном сне».

«Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что дипломатическая служба РФ никогда не нанимала граждан другой страны.

Ранее Захарова заявила, что Чехия опозорилась на весь мир высказываниями о России. Москву обвинили в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.