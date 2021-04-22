Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Киев, 22 апреля. Украина не станет вести переговоры с ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Он заявил о принципиальной позиции Украины в этом вопросе. По словам Арестовича, переговоров Киева с ДНР и ЛНР не может быть ни на каком уровне.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил президенту Украины встретиться на линии разграничения. С аналогичным предложение выступил и лидер ЛНР Леонид Пасечник.