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Новость о завершении военных учений РФ на юге страны оценили в НАТО

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 23:08
Политика
Новость о завершении военных учений РФ на юге страны оценили в НАТО
Global Look Press  /  Wu Wei

Москва, 22 апреля. Любые шаги по «деэскалации со стороны России» являются важными, заявили в НАТО, комментируя новость о завершении военных учений РФ на юге страны.

Войска, задействованные в ходе маневров на юге России, должны вернуться в места постоянной дислокации до 1 мая. Соответствующий приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу. В НАТО отреагировали на это.

«НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России», — сообщил представитель Альянса в беседе с РИА Новости.

В активной фазе маневров, проходивших в Крыму, приняли участие более десяти тысяч военнослужащих. Было задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Западные страны ранее выразили обеспокоенность в связи с якобы наращиванием российских войск у границы Украины. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ перемещает военных в пределах своей территории на свое усмотрение. Это, по его словам, никому не угрожает и никого волновать не должно.

нато шойгу военные учения
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