Лукашенко возвращается в Минск после переговоров с Путиным

Минск, 22 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск после переговоров с главой России Владимиром Путиным. Встреча длилась почти четыре часа.

Президент Белоруссии прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече Лукашенко и Путин затронули темы развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Это касалось и усиления сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, передает агентство БелТА.

Работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства проводится эффективно, считает Владимир Путин. Лукашенко же отметил, что Минску и Москве требуется усилить сотрудничество по вопросам безопасности.