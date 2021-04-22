Путин и Лукашенко обсудили перспективы экономического взаимодействия

Москва, 22 апреля. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Кремле обсудили вопросы экономического сотрудничества двух стран.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что переговоры длились чуть менее четырех часов. Главы стран обсудили экономическое взаимодействие стран в области экономики, энергетики и медицины.

По словам Пескова, Путин во время встречи поддерживал контакт с главой российского правительства Михаилом Мишустиным "для сверки часов по тем или иным направлениям".

Ранее пресс-секретарь Кремля заявил, что переговоры президентов России и Белоруссии завершены. Основной темой обсуждения стало двустороннее сотрудничество.