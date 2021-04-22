Ученые из США перечислили способствующие уменьшению жира на животе продукты

Вашингтон, 22 апреля. Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и формирует круглый выпирающий живот. Этот процесс может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Снизить уровень жира могут помочь продукты, содержащие растворимую клетчатку, выяснили ученые из Медицинской школы при Университете Уэйк-Форест в США. Специалисты провели исследование, участниками которого стали 1 114 человека.

«На каждые десять граммов растворимой клетчатки скорость накопления висцеральной жировой ткани снижается на 3,7%», — заметили исследователи.

Растворимой клетчаткой богаты овес, горох, фасоль, яблоки, цитрусовые и морковь. Это вещество также минимизирует уровень холестерина и глюкозы в крови.

Интервальное голодание может стать эффективным способом в борьбе с висцеральным жиром. Такой принцип питания предполагает 16-часовое полное воздержание от еды без ограничения в продуктах.