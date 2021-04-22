Володин рассказал о принятии новых законов после послания президента

Москва, 22 апреля. Депутатам предстоит принять около десяти законов для реализации задач из послания президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обсуждение этих вопросов с Правительством РФ пройдет во вторник. Задачи, поставленные Владимиром Путиным, планируется реализовать «в виде уже положений и норм федерального законодательства». Обсуждаемые вопросы коснутся экологии, поддержки регионов, реализации инвестпроектов, больничного листа и ухода за ребенком, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

На Совете законодателей выступит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Григоренко Дмитрий Юрьевич, сообщил Володин.

«Мы, таким образом, объединив усилия Государственной думы, Совета Федерации и правительства, сможем эффективно реализовать поручения президента, прозвучавшие в послании», — сообщил председатель Госдумы.

Президент России Владимир Путин 21 апреля озвучил свое ежегодное послание Федеральному собранию России в Центральном выставочном зале «Манеж». Речь главы РФ продлилась почти 1 час 20 минут, пишет «Царьград».