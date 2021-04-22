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Ослабление ограничений и открытие границ: что изменилось в Чаде после смерти Деби

Весь мир
Ослабление ограничений и открытие границ: что изменилось в Чаде после смерти Деби
Федеральное агентство новостей  / 

Смерть президента Чада Идриса Деби в результате ранения, полученного во время поездки на передовую, в одночасье изменила жизнь африканского государства.

Страной управляет переходный военный совет, во главе которого стоит сын бывшего президента Махамат Деби. За двое суток, прошедших с момента объявления о кончине Деби, новый властный орган успел принять ряд важных решений, касающихся всех без исключения граждан республики.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как изменилась жизнь Чада в первые дни без Идриса Деби.

Смерть избранного президента

Представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна подтвердил смерть Идриса Деби Итно 20 апреля в эфире местного телевидения. Днем ранее Верховный суд Чада опубликовал результаты президентских выборов, согласно которым победа досталась действующему главе республики, набравшему 79,32% голосов.

Правивший Чадом на протяжении трех десятилетий Деби мог оставаться у власти минимум до 2026 года, однако не успел даже пройти официальную церемонию инаугурации.

Идрис Деби направился на передовую, чтобы поддержать войска, сражающиеся с военно-политической группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде». Там он получил тяжелое ранение, от которого скончался вскоре после госпитализации.

Соболезнования народу африканской республики и семье умершего президента выразили глава ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Камеруна Поль Бия, представители Китая, Алжира, Франции, Мали, США и многих других стран, а также международных организаций, вплоть до ООН.

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров в личном Twitter-аккаунте отметил, что, несмотря на сложные отношения между Нджаменой и Банги, умерший президент Чада никогда открыто не поддерживал бесчинства боевиков в Центральноафриканской Республике.

Первые шаги новых властей

После объявления о смерти Деби в Чаде произошли значительные изменения. Приостановлено действие конституции, распущены правительство и национальная ассамблея. Сформирован переходный военный совет (CMT) из 15 высших офицеров вооруженных сил, который возглавляет сын бывшего президента 37-летний Махамат Деби.

Новый орган власти ввел в стране комендантский час с 18:00 до 05:00, закрыл воздушные и наземные границы и объявил о начале 18-месячного переходного периода. Также на 14 дней страна погрузилась в траур по почившему лидеру.

Ослабление ограничений

Заместитель председателя переходного военного совета генерал Джимадум Тирайна, выступая перед дипломатическим корпусом в Нджамене, отметил, что военные взяли на себя руководство республикой исключительно чтобы защитить территориальную целостность страны и не допустить анархии.

«Члены переходного военного совета вернут власть гражданскому правительству после свободных и демократических выборов в течение 18 месяцев. Создав CMT, силы обороны и безопасности отнюдь не стремятся захватить власть», — заявил он.

Следующие сутки подтвердили, что члены CMT действительно не планируют превращать страну в большой военный лагерь.

После оценки ситуации новые власти Чада смягчили ряд введенных ранее ограничений. Так Азем Бермандоа Агуна, занимающий должность пресс-секретаря CMT, сообщил, что время комендантского часа сокращается.

Теперь гражданам запрещено выходить на улицы с восьми часов вечера, а не с шести, как было объявлено ранее. Также с 21 апреля Чад вновь открыл границы.

Председатель CMT Махамат Деби отдал приказ о принятии переходной хартии. Последняя будет исполнять роль основного закона государства на ближайшие 18 месяцев.

В ней предусматривается, что переходный военный совет обязан укреплять демократию, обеспечивать мир и безопасность, а также неприкосновенность национальной территории.

Реакция оппозиции

Еще на этапе подготовки к выборам стало понятно, что оппозиционные силы выступают против продолжения правления Идриса Деби. После прихода к власти сына умершего президента взгляды оппозиции не поменялись.

Общественное объединение «Координация действий граждан» заявило, что переходный военный совет захватил власть в стране. Представитель организации Макс Лоалангар сказал, что «Координация» осуждает действия CMT и призывает граждан выступить против нового органа власти.

Деятельность переходного военного совета и роспуск государственных институтов раскритиковал генеральный секретарь Национального совета сопротивления демократии (CNRD) Мусса Паскаль Суги. Он опасается дестабилизации обстановки в стране, а впоследствии и в субрегионе Центральной Африки.

Однако решительные действия членов CMT, а также победа Деби на прошедших выборах президента показывают, что оппозиция не обладает достаточным влиянием в Чаде. Активисты не предлагают альтернативу новому органу власти.

У противников умершего президента есть немногим меньше 18 месяцев на подготовку к выборам, чтобы демократическим путем получить возможность строить будущее Чада в соответствии с собственными убеждениями. Но перспектива повлиять на CMT во время переходного периода выглядит крайне маловероятной.

африка чад
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