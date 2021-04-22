Двое сирийских военных погибли при атаке террористов в провинции Идлиб

Москва, 22 апреля. Боевики совершили атаку на позиции правительственных сил Сирии вблизи населенного пункта Руайха провинции Идлиб. В результате нападения погибли двое сирийских военных.

Военным удалось отбить атаку и ликвидировать двух террористов. Со стороны сирийской армии погибли два человека, еще один получил ранения. Соответствующее заявление сделал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.

ЦПВС в очередной призывает незаконные вооруженные группировки сложить оружие и встать на путь мирного урегулирования на территории подконтрольных им районов.

«В ходе отражения атаки было уничтожено не менее двух террористов. Также погибли двое сирийских военнослужащих, еще один получил ранения. Понеся потери, боевики отступили к населенному пункту Зигата», — уточнил Карпов.

База боевиков под Пальмирой ранее была ликвидирована при участии Воздушно-космических сил России. В результате операции военным удалось уничтожить около 500 килограммов боеприпасов и ликвидировать порядка 200 террористов.