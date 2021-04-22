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Госдума переизбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека

Политика
Госдума переизбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 22 апреля. Госдума одобрила повторное назначение Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в России. За ее кандидатуру проголосовали 367 из 411 депутатов.

После переизбрания Москалькова принесла присягу. Своей основной задачей на новом сроке она назвала укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества, содействие расширению общественного контроля за соблюдением прав человека, создание превентивного механизма для их гарантирования в местах принудительного содержания. Кроме того, она намерена обеспечить гражданам возможность направлять жалобы омбудсмену посредством портала «Госуслуги».

Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена предложил президент России Владимир Путин. Конкуренцию ей составлял первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый партией ЛДПР.

Ранее депутаты Госдумы приняли постановление, которое разрешает кандидатам в депутаты вести агитацию в день тишины. Уточняется, что данное постановление работает только в случае многодневных выборов, пишет «Царьград».

Татьяна Москалькова госдума голосование
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