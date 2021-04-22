Глава ЛНР вызвал Зеленского на переговоры

Луганск, 22 апреля. Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением провести переговоры по Донбассу.

Политик напомнил, что мирные жители Донбасса уже семь лет живут под обстрелами украинской армии. Он заявил, что готов к переговорам в любой точке линии соприкосновения.

«Хотите говорить?! Приходите мирно! Будем говорить! Худой мир — лучше доброй ссоры! Говорить о мире лучше, чем лить кровь на поле брани», — сказал глава ЛНР.

По его словам, граница между позициями республик и Украины может в одночасье стать «красной». Поэтому необходимо как можно быстрее обсудить дальнейшие шаги по деэскалации обстановки в Донбассе.

В ходе выступления на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» Пасечник обвинил Украину в геноциде русскоязычного населения ЛДНР. Он также выразил благодарность России за оказанную гуманитарную помощь во время конфликта.