Банги, 22 апреля. Центральноафриканцы продолжают выражать недовольство присутствием многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Жители Босангоа организовали митинг перед местной штаб-квартирой организации. Протестующие пришли с плакатами, на которых сообщили все, что думают о миротворцах и Организации Объединенных Наций.

«Мы требуем отставки Манкера Ндиай», — говорится на одном из них.

Граждане ЦАР обратили особое внимание на руководителя МИНУСКА после его призывов сесть за стол переговоров с боевиками, которые остались от разгромленной «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Акции, участники которых требуют выдворить представителя ООН из страны, проходят почти ежедневно.

«МИНУСКА восемь лет бездействовала в Центральноафриканской Республике», «МИНУСКА — это CPC» написали демонстранты на плакатах. Миротворцы много лет наживались на внутренних кризисах и полностью игнорировали проблемы гражданского населения.

facebook.com / Prnt scrn

Кроме того, местные жители рассказали, что «голубые каски» ничем не лучше бандитов. Они также насиловали женщин, которые из страха молчат об этих преступлениях. Протест не ограничился громкими лозунгами.

Участники митинга заблокировали и подожгли мост, чтобы не пропустить в город транспорт ООН. Они уверены, что МИНУСКА сотрудничает с остатками преступных элементов из «Коалиции» экс-президента республики Франсуа Бозизе, разыскиваемого за попытку государственного переворота.

«МИНУСКА тесно работает с Бозизе и его соратниками. Местные его не любят. Он — преступник, который грабит свой народ», — заявили жители Босангоа.

Центральноафриканцы устали от бесчинств радикалов. Гражданские благодарны вооруженным силам, которые освободили город и вернули в него порядок. Однако население опасается, что с помощью ООН боевики вернутся.

«Мы боимся Бозизе и его наемников. Боимся МИНУСКА, которая ему помогает», — признались протестующие.

Почти ежедневно у офиса миссии ООН в столице Банги проходят демонстрации. Во вторник, 20 апреля, у штаба МИНУСКА собрались больше тысячи человек. Они требовали, чтобы Ндиай покинул ЦАР, а миротворческий контингент прекратил поддерживать боевиков.

facebook.com / Prnt scrn

Митингующие передали представителям международной организации петицию с тремя тысячами подписей. В ней население страны выступило против любых переговоров с бандитами.

Центральноафриканцы не ограничиваются акциями протеста. Они уже несколько раз обращались к генсеку ООН и просили вывести из республики миротворческий контингент. Существуют доказательства разграбления природных богатств ЦАР со стороны «голубых касок».

facebook.com / Prnt scrn

Кроме того, на фоне полного разгрома «Коалиции патриотов за перемены» центральноафриканской армией в присутствии миротворцев нет никакой необходимости. По мнению гражданского населения ЦАР, они не способствует восстановлению стабильности, а скорее препятствует ей.