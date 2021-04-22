Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 22:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:47
Общество
Ученые из США перечислили способствующие уменьшению жира на животе продукты
22:44
Политика
После четырех часов переговоры Путина с Лукашенко завершились
22:41
Общество
Володин рассказал о принятии новых законов после послания президента
22:26
Весь мир
Жители Босангоа рассказали о преступлениях миротворцев ООН в ЦАР
22:24
Политика
Глава ДНР пригласил Зеленского на «честный разговор» в Донбасс
22:22
Происшествия
Двое сирийских военных погибли при атаке террористов в провинции Идлиб
22:21
Политика
Госдума переизбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека
22:20
Политика
Глава ЛНР вызвал Зеленского на переговоры
22:16
Армия
Советское наследие: Украина вооружит ВСУ старыми танками «объект 476 «Кедр»
22:15
Общество
Юрий Бутусов признан лучшим режиссером по версии премии «Золотая маска»
22:15
Спорт
Руководство «Барселоны» назвало отказ от Суперлиги «исторической ошибкой»
22:14
Весь мир
Президент ЮАР перенес выборы на октябрь 2021 года
22:11
Весь мир
Страны Африки ищут средства для управления заповедниками
22:11
Происшествия
Британские врачи обнаружили тромбы у 168 привитых вакциной AstraZeneca
22:02
Спорт
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
22:00
Общество
Чем зоозащитники отличаются от зоорадикалов. Колонка Эдгарда Запашного
21:54
Политика
«Это смешно»: Стариков оценил ультиматум Чехии по возврату высланных дипломатов из РФ
21:46
Политика
США заявили о возможности введения новых санкций в отношении России
21:39
Общество
Владимир Ильич Ленин в массовой культуре сквозь века
21:33
Политика
Глава ДНР выразил готовность встретиться с Зеленским на линии разграничения
Все новости

Советское наследие: Украина вооружит ВСУ старыми танками «объект 476 «Кедр»

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 22:16
Армия
Советское наследие: Украина вооружит ВСУ старыми танками «объект 476 «Кедр»
pxhere.com

Киев, 22 апреля. Украинское оборонное ведомство заказало у государственных предприятий 12 модернизированных Т-64БМ2 «Кедр», заявил гендиректор ГП «Завод им. Малышева» Василий Крылас.

Информация о модернизации Т-64 до уровня БМ2 для Вооруженных сил Украины стала известна в ходе визита председателя Харьковской областной администрации Алексея Кучера на ГП «Харьковский бронетанковый завод» в сентябре 2020 года. Тогда работы находились на этапе подписания договора и создания необходимой конструкторской документации.

Сегодня же работы идут на механическом участке «Завода имени Малышева». Кроме замены двигателя на обновленной машине будет установлен ряд новых или модернизированных приборов: прицелы, средства связи и навигации.

Идея модернизации украинскими конструкторами основного боевого танка Т-64, получившая маркировку «объект 476 «Кедр», принадлежит еще советским ученым. В 1976 году у советского командования был выбор: запустить в производство Т-80А, либо перспективную на тот момент программу модернизации Т-64, в итоге высшие чины приняли решение запустить в серию новый танк Т-80А. Учитывая горестный опыт сокрушительных поражений ВСУ во время боевых действий в Донбассе, к проекту Т-64БМ2 «Кедр» было принято решение вернутся и дать ему вторую жизнь.

Ранее украинские СМИ возмутились закупкой ВСУ польских бронемашин вместо «Дозоров-Б». Возмущение последовало из-за того, что польская боевая бронемашина Oncilla является по сути аналогом украинского броневика.

украина всу т-64
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 182415 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 89292 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 81346 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 71939 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 51203 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Армия / Советское наследие: Украина вооружит ВСУ старыми танками «объект 476 «Кедр»
Рейтинг@Mail.ru