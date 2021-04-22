Советское наследие: Украина вооружит ВСУ старыми танками «объект 476 «Кедр»

Киев, 22 апреля. Украинское оборонное ведомство заказало у государственных предприятий 12 модернизированных Т-64БМ2 «Кедр», заявил гендиректор ГП «Завод им. Малышева» Василий Крылас.

Информация о модернизации Т-64 до уровня БМ2 для Вооруженных сил Украины стала известна в ходе визита председателя Харьковской областной администрации Алексея Кучера на ГП «Харьковский бронетанковый завод» в сентябре 2020 года. Тогда работы находились на этапе подписания договора и создания необходимой конструкторской документации.

Сегодня же работы идут на механическом участке «Завода имени Малышева». Кроме замены двигателя на обновленной машине будет установлен ряд новых или модернизированных приборов: прицелы, средства связи и навигации.

Идея модернизации украинскими конструкторами основного боевого танка Т-64, получившая маркировку «объект 476 «Кедр», принадлежит еще советским ученым. В 1976 году у советского командования был выбор: запустить в производство Т-80А, либо перспективную на тот момент программу модернизации Т-64, в итоге высшие чины приняли решение запустить в серию новый танк Т-80А. Учитывая горестный опыт сокрушительных поражений ВСУ во время боевых действий в Донбассе, к проекту Т-64БМ2 «Кедр» было принято решение вернутся и дать ему вторую жизнь.

Ранее украинские СМИ возмутились закупкой ВСУ польских бронемашин вместо «Дозоров-Б». Возмущение последовало из-за того, что польская боевая бронемашина Oncilla является по сути аналогом украинского броневика.