Юрий Бутусов признан лучшим режиссером по версии премии «Золотая маска»

Москва, 22 апреля. Лучшим режиссером театральной премии «Золотая маска» стал Юрий Бутусов за постановку «Пер Гюнт». Церемония награждения победителей проходит в концертном зале «Зарядье».

«Золотую маску» как лучший драматический спектакль большой формы получила «Сказка про последнего ангела» режиссера Андрея Могучего в Театре нации. «Пиноккио. Театр» постановщика Бориса Юхананова в «Станиславском» завоевал награду как лучшая драматическая постановка малой формы.

Награда за лучшую женскую роль досталась Анне Антоновой в «Экстремалах» театра «Чехов-центр», а за мужскую роль – Тимофею Трибунцеву в проекте Дмитрия Крымова «Борис». Актриса Людмила Гаврилова завоевала «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в драме» в «Петровы в гриппе», а актер Тимофей Мамлин – в аналогичной мужской категории в «Идиоте».

В Великобритании в апреле тоже проходила церемония вручения премии BAFTA. Лучше кинолентой признали работу режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». Этот фильм был номинирован на семь наград и взял четыре из них.