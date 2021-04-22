Руководство «Барселоны» назвало отказ от Суперлиги «исторической ошибкой»

Барселона, 22 апреля. Каталонский футбольный клуб «Барселона» призвал проанализировать причины, вызвавшие негативную реакцию на создание Суперлиги.

Официальный комментарий каталонцев на ситуацию вокруг Суперлиги появился на сайте клуба. Было отмечено, что «Барселона» выступила за структурные реформы в футболе, направленные на финансовую устойчивость команд и повышение зрелищности для болельщиков.

«В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя соревнования. Решение было принято с убеждением, что предполагаемый отказ от участия в этой инициативе в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой», — сказано в комментарии.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Помимо «Барселоны» еще 11 европейских топ-клубов клубов выразили готовность играть в новом турнире. Английские футбольные болельщики негативно восприняли эту новость.