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Президент ЮАР перенес выборы на октябрь 2021 года

Весь мир
Президент ЮАР перенес выборы на октябрь 2021 года
facebook.com  /  @PresidencyZA

Претория, 22 апреля. Выборы местных властей Южноафриканской Республики пройдут в октябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства Сирила Рамафоса.

«Президент Сирил Рамафоса объявил 27 октября 2021 года датой проведения выборов в местные органы власти», — говорится в заявлении.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в политическую жизнь многих государств, включая ЮАР. Правительству пришлось переносить голосование на более поздний срок.

Некоторые политические силы настаивали, что проведение выборов стоит отложить до 2022 года. Однако Рамафоса принял решение организовать голосование в октябре.

Избрание местных властей в Южноафриканской Республике проходит каждые пять лет. Население формирует состав районных, городских и местных муниципалитетов во всех девяти провинциях.

ЮАР серьезно пострадала от коронавируса. Одной из причин стало возникновение нового, южноафриканского штамма. Он оказался гораздо опаснее изначального COVID-19.

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