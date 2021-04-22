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Британские врачи обнаружили тромбы у 168 привитых вакциной AstraZeneca

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 22:37
Происшествия
Британские врачи обнаружили тромбы у 168 привитых вакциной AstraZeneca
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Лондон, 22 апреля. После инъекции вакциной компании AstraZeneca в Великобритании у более чем 160 пациентов образовались тромбы. В общей сложности первый компонент препарата ввели 21,2 млн человек.

Таким образом, на один млн вакцинированных британско-шведской разработкой приходится почти восемь человек с выявленными осложнениями в виде тромбообразования. На минувшей неделе показатель не превышал пяти на один млн. Согласно последней информации, в результате появления тромбов скончались 32 жители Соединенного Королевства.

Ранее власти Болгарии запретили вводить препарат AstraZeneca женщинам младше 65 лет. Решение принято на фоне многочисленных жалоб от пациентов с разных уголков Земли о появлении побочных эффектов после прививки.

великобритания вакцина astrazeneca
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