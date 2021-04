Страны Африки ищут средства для управления заповедниками

Кигали, 22 апреля. Руанда в 2022 году примет первый Конгресс по управлению охраняемыми территориями Африки (APAC).

Встреча пройдет в марте будущего года в Кигали. Ее основной темой станут способы получения средств для поддержания работы заповедников. Инициаторами мероприятия станет местное правительство, Международный союз охраны природы (МСОП), Всемирная комиссия по охраняемым территориям (ВКОТ, входит в состав МСОП. — Прим. ФАН) и Африканский фонд дикой природы (AWF).

Во вторник, 20 апреля, в столице Руанды прошел торжественный перезапуск APAC. На нем присутствовали генеральный директор AWF, региональный директор МСОП, руандийские чиновники и многие другие.

The Minister for environment @MujaJeanne, this afternoon, launched Africa Protected Areas Congress (APAC) to be hosted in Kigali next year was organized by IUCN, AWF and government of Rwanda 1/2 @IucnE @IucnRwanda @EnvironmentRw @AWF_Official @RD @ckarangwa30 @RDBrwanda pic.twitter.com/i9TReZxgGK