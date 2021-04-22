Страны Африки ищут средства для управления заповедниками

Кигали, 22 апреля. Руанда в 2022 году примет первый Конгресс по управлению охраняемыми территориями Африки (APAC).

Встреча пройдет в марте будущего года в Кигали. Ее основной темой станут способы получения средств для поддержания работы заповедников. Инициаторами мероприятия станет местное правительство, Международный союз охраны природы (МСОП), Всемирная комиссия по охраняемым территориям (ВКОТ, входит в состав МСОП. — Прим. ФАН) и Африканский фонд дикой природы (AWF).

Во вторник, 20 апреля, в столице Руанды прошел торжественный перезапуск APAC. На нем присутствовали генеральный директор AWF, региональный директор МСОП, руандийские чиновники и многие другие.

The Minister for environment @MujaJeanne, this afternoon, launched Africa Protected Areas Congress (APAC) to be hosted in Kigali next year was organized by IUCN, AWF and government of Rwanda 1/2 @IucnE @IucnRwanda @EnvironmentRw @AWF_Official @RD @ckarangwa30 @RDBrwanda pic.twitter.com/i9TReZxgGK — Rwanda Network for Environmental Journalists (@EnviroRwanda) April 20, 2021

Министр окружающей среды Руанды Жанна д’Арк Муджавамария отметила, что страна гордится возложенной на нее ответственностью.

«Мы надеемся, что эти усилия и обсуждения, проведенные в рамках Конгресса, позволят выйти Руанде и всей Африке на путь восстановления наших охраняемых территорий», — сказала она.

Нынешние и будущие лидеры региона должны понимать, что природа и земли — ценнейший актив, который помогает развитию и росту. Они поспособствуют восстановлению после COVID-19 и даже снизят риски будущих пандемий.

AWF сообщает, что на Африканском континенте существует больше 1300 охраняемых территорий. Основная проблема заключается в том, что их управление остается неэффективным. Причина кроется в недостаточном финансировании, отсутствии политической воли и низкой активности граждан.

Все чаще африканские страны обращают внимание на окружающую среду. Она не только нуждается в защите, но и может стать источником экономического процветания. Например, Замбия запускает программу по оценке экосистемы, которая будет учитывать экологический капитал и разумно его распределять.