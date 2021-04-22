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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 22:30
Спорт
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
cska-hockey.ru  /  Пресс-служба ЦСКА

Балашиха, 22 апреля. ЦСКА одержал волевую победу в матче финальной серии Кубка Гагарина над «Авангардом» со счетом 2:1. Матч состоялся в подмосковной Балашихе.

Счет открыли омичи. Результативным броском на 13-й минуте отметился Рид Буше. Уже через шесть минут «армейцы» сравняли счет. Шайбу на свой счет записал Константин Окулов. Максим Шалунов на 49-й минуте вывел ЦСКА вперед и установил окончательный счет в матче.

Ранее аналитик спрогнозировал победу «Авангарда» в финале Кубка Гагарина. По его мнению, фаворитом является ЦСКА, однако несмотря на это, он выделил пять причин, по которым именно омская команда станет победителем турнира.

цска авангард кубок гагарина
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