ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Балашиха, 22 апреля. ЦСКА одержал волевую победу в матче финальной серии Кубка Гагарина над «Авангардом» со счетом 2:1. Матч состоялся в подмосковной Балашихе.

Счет открыли омичи. Результативным броском на 13-й минуте отметился Рид Буше. Уже через шесть минут «армейцы» сравняли счет. Шайбу на свой счет записал Константин Окулов. Максим Шалунов на 49-й минуте вывел ЦСКА вперед и установил окончательный счет в матче.

Ранее аналитик спрогнозировал победу «Авангарда» в финале Кубка Гагарина. По его мнению, фаворитом является ЦСКА, однако несмотря на это, он выделил пять причин, по которым именно омская команда станет победителем турнира.