«Это смешно»: Стариков оценил ультиматум Чехии по возврату высланных дипломатов из РФ

Москва, 22 апреля. Попытки Чехии выставить ультиматумы России выглядят смешно. Такое мнение высказал политолог Николай Стариков, отвечая на заявление главы чешского МИД Якуба Кулганека.

Министр ранее потребовал от России отозвать свое решение о высылке 20 сотрудников чешского посольства. Иностранные дипломаты были объявлены персонами нон грата в России. Таким образом Москва ответила на враждебные действия Чехии по выдворению 18 сотрудников российского посольства.

«Вот это уже даже не смешно. Чехия даже от Словакии не может ничего требовать. А от России вообще никто и ничего требовать не может», — возмутился Стариков в своем Telegram-канале.

В связи с последними событиями в посольстве Чехии в Москве остались пять сотрудников. Это, по словам Кулганека, буквально парализовало работу дипломатического представительства.

Global Look Press / Roman Vondrous

Власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов из-за необоснованных подозрений об их «причастности» к взрывам складов с боеприпасами во Врбетице. Москва в ответ на это объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства, после чего Прага приняла решение выслать из страны еще 63 российских дипломата.