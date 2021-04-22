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«Это смешно»: Стариков оценил ультиматум Чехии по возврату высланных дипломатов из РФ

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 21:54
Политика
«Это смешно»: Стариков оценил ультиматум Чехии по возврату высланных дипломатов из РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 апреля. Попытки Чехии выставить ультиматумы России выглядят смешно. Такое мнение высказал политолог Николай Стариков, отвечая на заявление главы чешского МИД Якуба Кулганека.

Министр ранее потребовал от России отозвать свое решение о высылке 20 сотрудников чешского посольства. Иностранные дипломаты были объявлены персонами нон грата в России. Таким образом Москва ответила на враждебные действия Чехии по выдворению 18 сотрудников российского посольства.

«Вот это уже даже не смешно. Чехия даже от Словакии не может ничего требовать. А от России вообще никто и ничего требовать не может», — возмутился Стариков в своем Telegram-канале.

В связи с последними событиями в посольстве Чехии в Москве остались пять сотрудников. Это, по словам Кулганека, буквально парализовало работу дипломатического представительства.

«Это смешно»: Стариков оценил ультиматум Чехии по возврату высланных дипломатов из РФ
Global Look Press  / Roman Vondrous

Власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов из-за необоснованных подозрений об их «причастности» к взрывам складов с боеприпасами во Врбетице. Москва в ответ на это объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства, после чего Прага приняла решение выслать из страны еще 63 российских дипломата.

мид рф дипломаты чехия стариков
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