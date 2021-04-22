США заявили о возможности введения новых санкций в отношении России

Вашингтон, 22 апреля. Очередные ограничительные меры могут быть применены США против РФ. Вашингтон оставляет за собой право введения новых санкций, сообщили в Белом доме.

Соединенные Штаты не исключают применения дополнительных антироссийских санкций. Предыдущие ограничительные меры против России вступили в силу 15 апреля.

Более 30 юридических и физических лиц из РФ попали под санкции. В Белом доме объяснили, что рестрикции затронули тех, кто якобы пытался повлиять на президентские выборы в США.

Москва ввела ответные меры против Вашингтона, объявив о высылке десяти американских послов. Дипломаты покинут Россию до 21 мая.

Кроме того, действия США все больше сближают РФ с КНР. Москва и Пекин на фоне санкций расширяют сотрудничество в экономической сфере.