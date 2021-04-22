США сочли идеи Путина прогрессивными

Вашингтон, 22 апреля. Президент России Владимир Путин в рамках климатического саммита изложил прогрессивные идеи, которые дают возможность осуществлять деятельность сообща.

Таким образом обращение российского лидера оценили в США, заявил специальный представитель главы государства по вопросам климата Джон Керри. По его словам, Путин во время своей речи был довольно рационален.

«Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом», — отметил политик.

Российский лидер в ходе встречи предложил ряд конкретных мер для сохранения климата. Однако для их реализации необходимо объединить усилия. Внимание на это обратил депутат Госдумы Сергей Железняк.