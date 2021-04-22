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Боевики совершили серию терактов на северо-западе Нигерии

Весь мир
Боевики совершили серию терактов на северо-западе Нигерии
Global Look Press  /  Alberto Arzoz

Абуджа, 22 апреля. Боевики совершили серию нападений на северо-западе Нигерии. Под ударом оказались деревни в штате Замфара. Погибли минимум 83 человека, еще несколько сотен получили ранения.

Сообщения о многочисленных атаках подтверждают и очевидцы, и официальные власти. Большинство из них прошли в среду, 21 апреля, в районах местного самоуправления Гусау, Бакура и Марадун.

Амину Сулейман, представитель Бакура, сообщил о примерно 30 погибших. Он отметил, что нападения совершались в течение нескольких дней. Утром в четверг, 22 апреля, ситуация усугубилась. Жители района Магами обнаружили 53 тела. Многие принадлежали тем, кто бежал из дома в надежде спастись от боевиков.

Очевидцы сообщили, что бандформирования никто не останавливал. Они свободно передвигались между поселениями на мотоциклах, убивали и грабили мирных граждан. Выжившие опасаются, что бандиты вернутся во время похорон погибших.

Среди людей оказалось множество добровольцев, которые встали на защиту деревень. Точное число жертв до сих пор остается неизвестным: в населенных пунктах и их округе находят новые тела. Гражданское население уверено, что причина продолжающихся нападений заключена в бездействии силовых органов.

В самых пострадавших районах нет военнослужащих, которые отразили бы атаки. Ситуация в Нигерии остается критической. Сотни тысяч людей подвержены постоянной угрозе оказаться убитыми.

Последние удары боевиков на северо-востоке страны в городе Дамасак спровоцировали новую волну беженцев. Около 65 тысяч человек вынужденно покинули дома.

африка нигерия
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