Депутат Госдумы РФ назвал Донецк сердцем Русского Донбасса

Донецк, 22 апреля. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко в рамках международного форума рассказал о роли Донбасса в «Русском мире».

Политик обратил внимание на то, что форум «Единство русских: защита прав и свобод» проходит в Донецке, пишет информационное агентство «Новороссия». Андрей Козенко отметил, что этот город является сердцем Русского Донбасса.

Распад Советского Союза привел к деградации русского общественно-культурного пространства на территории бывшего СССР, подчеркнул политик. Депутат Госдумы также обратил внимание на название форума и сказал, что оно выбрано неслучайно. Ведь только в единстве заключено обеспечение защиты и соблюдение прав русских и русскоязычных людей, заключил Козенко.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на территории Донбасса. Глава РФ дал ему довольно жесткий ответ.