Экономист Мирзаян оценил реакцию западных СМИ на речь Путина

Москва, 22 апреля. Выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием освещалось всеми мировыми СМИ. Экономист Геворг Мирзаян прокомментировал реакцию западной прессы на событие.

Слова Мирзаяна приводит издание LIFE.ru. По мнению доцента Финансового университета, зарубежным СМИ были не интересны слова Путина о социально-экономической ситуации в стране, о борьбе с коронавирусом в России. Западную прессу интересовал лишь фон и международные вопросы.

Эксперт отметил, что западные СМИ, особенно британские, чуть ли не в каждой публикации про речь Путина обязательно упомянут незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, прошедшие в один день с выступлением российского лидера. Мирзаян особо отметил «слезливость» подобных публикаций и попытку выжать из читателя жалость в адрес отбывающего наказание основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ).

Ранее сообщалось о панике на финансовом рынке Украины после послания Путина Федеральному собранию.