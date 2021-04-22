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Актер Джейсон Стэйтем отреагировал на появление своего портрета на заборе в России

Шоу-бизнес
Актер Джейсон Стэйтем отреагировал на появление своего портрета на заборе в России
Global Look Press  /  Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Лос-Анджелес, 22 апреля. Британский актер Джейсон Стэйтем с удивлением узнал, что в России его считают «пацанским» идеалом. Он подтвердил, что вырос на улице и неоднократно дрался за свою честь.

Стэйтем был польщен своей популярностью в России. Его покорил собственный портрет на заборе рядом с цитатой «Не проси уважения. Делай так, чтобы уважали». По словам артиста, его детство и юношеские годы прошли на окраинах Лондона, где приходилось «мутить разные делишки».

«Вокруг всегда хватало жестких пацанов, людей с интересными лицами. Так что, наверное, во мне осталась эта аутентичность», — отреагировал голливудский актер.

Исполнитель главных ролей в криминальных триллерах «Перевозчик», «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» признал, что ему свойственны мужские черты. Он многое делает своими руками, старается быть хорошим отцом и надежной опорой своей возлюбленной Рози Хантингтон-Уайтли, пишет «Лента.Ру». При этом Стэйтем старается не переигрывать в маскулинность, чтобы не убивать в себе чувства.

Ранее сообщалось, что Джейсом Стэйтем сыграл в новом фильме режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий». В Сети появился трейлер картины, премьера которой состоялась 22 апреля.

россия кино Стэйтем
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