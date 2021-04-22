Юрий Фирсов требует от семьи Легкоступовой 30 тысяч евро

Москва, 22 апреля. Яхтсмен Юрий Фирсов утверждает, что оставил в квартире покойной певицы Валентины Легкоступовой 30 тысяч евро. По его словам, близкие звезды хотят присвоить эти деньги себе.

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась в больнице 14 августа от полученной травмы головы. За месяц до трагедии она в третий раз вышла замуж. Избранником певицы стал яхтсмен Юрий Фирсов, который был в квартире в тот роковой вечер. Дети Валентины Легкоступовой винят вдовца в случившемся, но он утверждает, что артистка получила травму во время неудачного падения в ванной.

После похорон звезды началась «война» за наследство. Фирсов заявил, что не будет ни на что претендовать, если семья певицы отдаст ему деньги. Якобы в квартире покойной супруги он оставил 30 тысяч евро.

«Я что, полный идиот? Я любил Валю! Знал, что на нее (квартиру) претендуют еще четыре человека. Готов отказаться, конечно! Все, что принадлежало ей, должно принадлежать ее детям. Об этом я говорил еще на второй программе, но меня не услышали», — сказал Фирсов в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам вдовца, в квартире Валентины Легкоступовой хранились его деньги, которые он выручил от продажи яхты за 68 тысяч евро. На эти средства они с артисткой планировали улететь в Испанию.

«Их закрыли в квартире. Все деньги ушли в наследственную массу. Дайте забрать свое и забирайте свое. В рюкзаке лежало 30 тысяч евро, кто-то отщипнул 11. Отдайте мне 30 тысяч евро и забирайте все остальное», — утверждает Фирсов.

Близкие Легкоступовой уверены в причастности вдовца к трагической смерти певицы. Они тщательно изучают биографию яхтсмена, чтобы найти хоть какие-нибудь доказательства. Недавно дети артистки заявили, что нашла еще одну «жертву» Фирсова, которую тот обманул на миллионы рублей.