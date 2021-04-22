Российские ракетные комплексы «Ярс» проведут боевое патрулирование под Новосибирском

Новосибирск, 22 апреля. Военнослужащие ВС России выполнят обширный перечень задач и вводных во время двухнедельных учебных тренировок в Новосибирской области.

В ходе плановых учений ракетчики выполнят обширный список миссий, включая маневры на маршрутах боевого патрулирования, смену полевых позиций и организацию маскировки.

Также военнослужащие проведут отработку отражения атаки условного противника, поработают с дронами и выполнят установление сеансов связи.

Бригады военных и «Ярсы» могут работать автономно в любых метеорологических условиях, что и было продемонстрировано в процессе учебной тренировки. Известно, что всего в учениях задействовано порядка трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Ранее в России анонсировали разработку новых баллистических ракет «Кедр».