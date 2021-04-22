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Политик Новичков призвал Россию не сдаваться в борьбе с незаконными акциями

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 21:08
Политика
Политик Новичков призвал Россию не сдаваться в борьбе с незаконными акциями
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Санкт-Петербург, 22 апреля. Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков в рамках онлайн-эфира прокомментировал прошедшие в России незаконные шествия.

Организаторами несогласованных мероприятий выступил «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ). Несмотря на активную рекламу в соцсетях, акция оказалась малочисленной. Медиагруппа «Патриот» провела онлайн-эфир на тему «Итоги протестных акций». Гостем программы стал член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков.

Он отметил, что послание президента РФ Федеральному собранию и незаконные акции не просто так прошли в один день. Эксперт уверен, что за организаторами стоят западные кураторы, которые пытаются изнутри подорвать Россию.

«Это люди, которые считают, что они присматривают. Многие из них уверены, что над нами могут покровительствовать. И мы должны пройти этот путь. Пока мы его не пройдет, западные смотрящие продолжат действовать», — подчеркнул Новичков.

Также член партии поблагодарил усердие президента России Владимира Путина, который пытается вернуть стране суверенитет.

«Путь к суверенитету длинный. Попытки президента вернуть это людям — дорогого стоит», — подытожил гость эфира.

Писатель и публицист Дмитрий Пучков в интервью ФАН назвал прошедшие незаконные шествия «пшиком».

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