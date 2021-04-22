Инстасамка спровоцировала слухи о беременности

Москва, 22 апреля. Популярный блогер Инстасамка разместила в Instagram фотографию, которая спровоцировала слухи о беременности. Поклонники звезды озадачены.
Девушка позирует вместе со своим супругом Олегом Еропкиным, известным под псевдонимом Moneyken. Молодой человек нежно положил руку на живот блогера. Такая поза в основном используется парами, которые ждут ребенка. Инстасамка добавила эмодзи в виде беременной женщины.
Поклонники были шокированы таким известием и в комментариях под фотографией поинтересовались, беременна ли звезда Интернета.
«Была Инстасамка, стала Инстамамка»;
«Неужели ребенок намечается?» — интересуются фолловеры.
При этом многие не поверили в заявление 20-летний девушки, посчитав, что эта новость — повод напомнить о себе. Некоторые вспомнили все ее неадекватные выходки, направленные на получение хайпа. Поэтому интернет-пользователи усомнились, что знаменитость ждет ребенка.
«Господи, не говори, что ты беременна»;
«Ребят, расходимся, очередной хайп»;
«Если это хайп, то позор вам еще больше»;
«Это же Инстасамка, какая беременность», — добавили подписчики.
Инстасамка — популярный блогер. Она известна своими скандалами.Например, она устроила истерику визажистам, которые опоздали к ней.