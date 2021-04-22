Элвер Рахимич может заменить покинувшего ЦСКА Василия Березуцкого

Москва, 22 апреля. Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич может войти в тренерский штаб «армейского» клуба.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить своего бывшего партнера по команде Элвера Рахимича в ЦСКА. Соответствующую информацию журналистам «Чемпионата» представил знакомый с ситуацией источник.

Рахимич может заменить в тренерском штабе ушедшего в «Краснодар» Василия Березуцкого. В ЦСКА эту информацию пока не подтверждали. Рахимич выступал за столичный клуб с 2001 по 2014 год. В настоящее время он работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива» в полуфинальном матче Кубка России по футболу. Матч на «РЖД Арене» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.