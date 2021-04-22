Тульские десантники стали лучшими в третьем этапе конкурса «Мастер-оружейник»

Тула, 22 апреля. Третий этап конкурса среди ремонтных взводов вооружения Воздушно-десантных войск РФ «Мастер-оружейник» состоялся в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе соревнований определялось лучшее отделение по ремонту реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». За звание лучших мастеров-оружейников боролись более 60 представителей ремонтных подразделений из Тулы, Иваново, Ульяновска и Уссурийска.

Военнослужащие выполняли норматив по разборке и сборке 10 пусковых направляющих реактивной системы, после чего осуществляли замену среднего колеса с правой стороны боевой машины. Далее заряжался верхний ряд направляющих и производился холостой залп с заданным углом возвышения и поворотом пакета пусковых направляющих.

По итогам состязаний первое место завоевало ремонтное отделение Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Второе место заняли десантники из Ивановской области, третьими стали представители Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

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