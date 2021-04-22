Мирослава Карпович рассказала о смерти отца

Москва, 22 апреля. Актриса Мирослава Карпович рассказала о горе, которое произошло в ее семье. Знаменитость недавно похоронила отца.

Девушка не очень любит откровенничать о своей личной жизни. С подписчиками она особо не делится своими переживаниями, но в разговоре с журналистами она сообщила о трагедии.

Говоря о новом спектакле «На стриме», в котором разворачивается непростая история между дочерью и отцом, вспомнила о своих отношениях с родителем. По словам звезды сериала «Папины дочки», с отцом у нее были ссоры.

«У меня с отцом всегда были непростые отношения — в какой-то момент жизни мы с ним даже конкурировали. А потом я поняла, что если буду и дальше себя так вести, то это так и будет сказываться на моей личной жизни и даже, возможно, приведет к краху. Как только я это осознала и приняла меры, в моей жизни все скорректировалось», — сказала актриса в разговоре с Tele.ru.

Актриса добавила, что недавно ее отец скончался. Что стало причиной смерти, кинодива рассказывать не стала.

К Мирославе Карпович приковано особое внимание из-за слухов об отношениях с актером Павлом Прилучным. В прошлом году артист развелся со своей женой Агатой Муцениеце, с которой был вместе почти десять лет.