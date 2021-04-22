Эммануил Виторган похвастался подросшими дочками-красавицами

Москва, 22 апреля. Актер Эммануил Виторган растрогал фанатов семейным фото с супругой Ириной и младшими дочками Эстель и Кларой.

Виторган рассказал фанатам в Instagram об этапах подготовки к концерту, упомянув поддержку семьи. Он поделился фотографией с супругой и дочками, которые уже с детства «прикоснулись к прекрасному». Родители учат девочек познавать мир и себя через творчество.

«Через творчество Этель и Клара познают мир и учатся слушать и слышать себя: свои чувства, мысли, желания. И даже, если они не свяжут свою жизнь со сценой, главное, позволить им уже сейчас раскрыть свои пока неизвестные нам таланты», — написал актер под семейным снимком и похвастался подросшими дочками-красавицами.

Поклонники были в восторге от кадра. Они отметили, что у Виторгана замечательная семья, а его младшие дочери похожи на кукол.

«Девчушки у вас куколки»; «Вы замечательная семья!!! Счастья вам!»; «Очень красивая семья и очень сладкие детки»; «У прекрасных и талантливых родителей как Вы, просто не может быть не талантливых детей! Красивая семья», — писали восторженные фанаты.

Семья Виторгана действительно его опора. Не так давно актер поехал с женой и детьми в Санкт-Петербург на съемки фильма «Новогодняя поэма».