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ВС ЦАР усилили охрану на границе с Республикой Чад

Весь мир
ВС ЦАР усилили охрану на границе с Республикой Чад
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 22 апреля. Центральноафриканская Республика готова отразить любую угрозу, которая может исходить с территории Чада.

Ситуация в соседней республике обострилась в день голосования за президента. На фоне выборов, которые проходили 11 апреля, активизировалась военно-политическая группировка «Фронт перемен и согласия в Чаде». К 16–17 апреля в стране уже велись активные боевые действия.

После оглашения результатов голосования вновь избранный Деби отправился на передовую, чтобы поддержать войска. Там он получил тяжелое ранение. Африканского лидера эвакуировали, но он скончался в столичном госпитале.

ВС ЦАР усилили охрану на границе с Республикой Чад
Global Look Press  / © Visual by Starface / Keystone Press Agency

В Чаде приостановили действие конституции, распустили правительство и национальную ассамблею. Власть передали военному совету, который возглавил сын Деби — Махамат. Переходный период продлится 18 месяцев.

Центральноафриканское правительство обеспокоено обстановкой в соседнем государстве. Генеральный штаб вооруженных сил (FACA) предупредил, что армия на севере страны находится в состоянии повышенной боевой готовности. Военнослужащие не допустят вторжения.

«Даже в случае преследования боевиков военнослужащие, жандармы или полицейские не станут пересекать границу Республики Чад. Однако любое незаконное перемещение с ее территории в Центральноафриканскую Республику немедленно пресекут», — говорится в заявлении генштаба.

До своего поражения «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) наладила поставки вооружения из-за границы. Банги не исключает, что бандформирования, оставшиеся от конгломерата группировок, могут попытаться укрыться в Чаде, чтобы набрать силы и возвратиться в ЦАР.

Ранее правительственные силы зачистили город Маркунда, который расположен в непосредственной близости от Чада. В населенном пункте укрывались остатки боевиков. Кроме того, армия вошла в другой приграничный населенный пункт — Муан-Сидо.

Успехи силовиков позволяют использовать эти поселения как стратегические пункты, с которых они могут оборонять ЦАР от возможного вторжения. Начальник штаба Зефирин Мамаду поблагодарил союзников из России и Руанды, которые поддержали борьбу ЦАР с бандформированиями. Он почтил память всех погибших и выразил признательность силовикам, благодаря которым в страну вернулся мир.

ВС ЦАР усилили охрану на границе с Республикой Чад
Федеральное агентство новостей  / 

Вооруженные силы республики продолжают ликвидировать отдельные отряды боевиков, которые остались после разгрома конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены». Их поддерживает гражданское население, уставшее от бесчинств радикалов.

В ЦАР действует специальный колл-центр, в который поступают звонки от жителей страны. Они сообщают о передвижении преступных элементов, чтобы ускорить полное восстановление безопасности в республике.

африка цар
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