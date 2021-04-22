Опубликовано видео прохождения разведчиками ЮВО полосы препятствий

Оренбург, 22 апреля. Войсковые разведчики Южного военного округа (ЮВО) отработали преодоление полосы препятствий в ходе учений под Оренбургом.

Об этом сообщает телеканал «Звезда», дополняя информацию красочным видео о тактических учениях разведчиков ЮВО.

Военные выполнили индивидуальные нормативы по прохождению полосы препятствий повышенной сложности с отвесной стеной высотой в три метра, трубчатыми лестницами и рубежами из колючей проволоки. Также бойцы отработали навыки коллективных действий в составе подразделений и небольших групп.

Ранее сообщалось о крупных межвидовых учениях ВС России на крымском полигоне Опук.