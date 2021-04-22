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Украинец изрубил топором кассы магазина после ссоры из-за маски жены в Мариуполе

Происшествия
Украинец изрубил топором кассы магазина после ссоры из-за маски жены в Мариуполе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Мариуполь, 22 апреля. Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за погрома, который он устроил в супермаркете.

Полиция выясняет обстоятельства нападения на продуктовый магазин со стороны неадекватного гражданина, сообщают местные СМИ. Инцидент попал на камеры очевидцев.

По первоначальным данным, мужчине не понравились претензии, которые персонал адресовал его жене из-за медицинской маски. Решив отомстить, подозреваемый начал крушить топором кассы, не обращая внимания на просьбы охранника прекратить беспорядки.

В настоящее время стражи порядка проводят допрос свидетелей происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее ФАН писал об убийце-рецидивисте из Шотландии, который размахивал пилой на улице.

украина ссора мариуполь магазин топор
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