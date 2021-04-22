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В учениях инженерно-маскировочного полка в Подмосковье приняли участие надувные танки

Армия
В учениях инженерно-маскировочного полка в Подмосковье приняли участие надувные танки
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 апреля. В Подмосковье прошли учения 45-го инженерно-маскировочного полка. На вооружении подразделения находится довольно незаурядная военная техника ВС РФ.

Как передает телеканал «Звезда», вместе с инженерами на полигон вывели танки, зенитные установки и авиацию, однако все они были не совсем привычного вида. Все они надувные, начиная от макета высотного сверхдальнего перехватчика МиГ-31 и многоцелевого истребителя Су-27 и заканчивая танками.

Надувные войска в армии не новинка, макеты активно используют не только в России. Такая техника позволяет ввести разведку противника в заблуждение, ведь даже при съемке с воздуха надувной танк ничем не отличается от настоящего, а некоторые макеты имеют и тепловой генератор, который имитирует работу настоящего двигателя.

Ранее учения связистов прошли в Хабаровской области. Военные в рамках конкурса «Уверенный прием» отработали установку радиовышки во время атаки условного противника.

Масштабная проверка боеготовности Южного и Западного военных округов закончилась в Крыму. Как передает издание RT, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично прибыл на полигон, чтобы заслушать доклады.

учения подмосковье надувной танк
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