Молодой водитель насмерть сбил жителя Череповца на пешеходном переходе

Вологда, 22 апреля. Легковой автомобиль наехал на пешехода. Потерпевший скончался от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Трагический инцидент произошел у одного из домов на Юбилейной улице. Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу, и его сбил 21-летний водитель отечественного автомобиля.

От полученных травм 48-летний пешеход скончался в машине скорой помощи. Полиция разбирается в случившемся. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, по какой причине шофер не затормозил перед «зеброй».

Похожий инцидент произошел в Удмуртии, сообщал ФАН. Водитель иномарки сбил двух рабочих, которые ремонтировали дорогу. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но был позже задержан.