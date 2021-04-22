Ульяновские десантники на учениях прервали наступление «противника» огнем из всех орудий

Ульяновск, 22 апреля. Ульяновские десантники вышли на учения и отработали противодействие условному противнику при помощи зенитно-ракетных комплексов «Игла» и минометов.

Ульяновские десантники в рамках контрольной проверки боеспособности за зимний период вышли на полигон и отработали противодействие противнику под плотным огнем из всех видов вооружений.

От возможной атаки с воздуха десантников прикрывали расчеты зенитных установок, как указал телеканал «Звезда».

Комплекс «Игла» поступил на вооружение российских войск в конце 70-х и должен был сменить комплексы «Стрела» из предыдущего поколения ПЗРК. Главное преимущество установки — улучшенная стойкость и высокая эффективность в бою. В своей известности комплекс может соперничать с легендарным западным аналогом — комплексом ПЗРК Stinger.

Ранее СМИ сообщили, что в Крыму прошли масштабные учения с участием свыше 10 тысяч военных. В учениях на полигоне Опук приняли участие подразделения общевойсковой армии, боевые корабли и береговые войска Черноморского флота, а также подразделения Воздушно-десантных войск РФ.



Масштабные маневры не оставили без внимания страны НАТО. Как указывает RT, страны блока заявили, что намерены и дальше «пристально следить» за наращиванием военной мощи России у границ Украины.